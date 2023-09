Scuola: Frassinetti, educare i giovani al cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un'epoca caratterizzata da cambiamenti rapidi e crescente complessità in ogni settore della vita, è nostro dovere assicurarci che i nostri giovani siano adeguatamente preparati per affrontare questa realtà in continua trasformazione a partire dall'ambiente in cui viviamo, con l'educazione al rispetto dell'ambiente che andrà potenziata come asse portante dell'educazione civica". Lo ha detto il sottosegretario all'Istruzione e al Merito Paola Frassinetti, intervenendo questa mattina al Festival delle Opportunità formative a Padova organizzato dalla Fondazione Fenice Onlus. "Proiettata nel futuro è l'attenzione per l'orientamento in entrata e in uscita dalla scuola, a questo scopo abbiamo introdotto la figura dei tutor, professionisti esperti che lavorano a stretto contatto con gli studenti per aiutarli a identificare le loro inclinazioni, talenti e opportunità di apprendimento, contribuendo a delineare percorsi formativi personalizzati. Non possiamo parlare di preparazione al futuro - ha aggiunto - senza menzionare l'innovazione e la transizione digital, tra i principali fattori di cambiamento che investono la formazione, la didattica e il mondo del lavoro. La formazione in competenze digitali deve diventare un pilastro fondamentale del nostro sistema educativo. L'attenzione al futuro è la principale direttiva della nostra azione di governo e in particolare - ha concluso - del Pnrr, come conferma la piattaforma 'Scuola Futura' che individua in questi obiettivi gli assi fondamentali di intervento sulla scuola del domani". (Rin)