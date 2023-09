© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria una maggiore cooperazione tra gli Stati europei in materia di energia, trasporti e digitale in seguito ai "sommovimenti tettonici" avvenuti con l'aggressione della Russia all'Ucraina. Lo ha affermato il primo ministro croato Andrej Plenkovic nel Business forum in occasione del vertice dell'iniziativa dei Tre Mari di Bucarest, in Romania, secondo quanto riporta l'emittente radiotelevisiva "Hrt". (Seb)