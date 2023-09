Roma: blitz interforze Tor Bella Monaca, impegnati 500 uomini, 3 arresti per droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elicotteri, decine di volanti, mezzi blindati e 500 uomini delle forze dell'ordine. Dalle prime ore dell'alba è in corso un'imponente attività di controllo interforze nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, pianificata in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, in Prefettura, e coordinata dalla Questura di Roma. Circa 500 gli uomini impiegati tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale di Roma Capitale e Vigili del fuoco, per effettuare perquisizioni, tese alla ricerca di armi e droga, in oltre 80 appartamenti in via dell'Archeologia. Tre persone sono state arrestate per spaccio di droga, con diverse dosi di cocaina e svariati grammi tra hashish e marijuana sequestrate, (segue) (Rer)