Roma: blitz interforze Tor Bella Monaca, impegnati 500 uomini, 3 arresti per droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione, che giunge pochi giorni dopo l'aggressione che c'è stata proprio nella stessa strada ai danni delle forze dell'ordine, durante un corteo per la legalità, e che segue ad analoghi servizi interforze che si sono svolti ad Ostia, nella roccaforte dello spaccio, è finalizzata al ripristino della legalità in una zona ad alta densità criminale e a garantire ai cittadini una rafforzata presenza sul territorio per una maggiore percezione di sicurezza. Durante le attività, anche grazie al fiuto delle unità cinofile antidroga, sono state sequestrate diverse dosi di cocaina e svariati grammi tra hashish e marijuana, 3 persone sono state tratte in arresto per reati inerenti gli stupefacenti, un'altra è stata denunciata per analoghi reati e c'è stata una segnalazione in Prefettura. Sono stati, inoltre, rinvenuti 4 veicoli risultati rubati e sequestrati, in un appartamento, oltre 60000 euro. Un soggetto è stato denunciato per ricettazione e gli sono state sequestrate 6 tessere sanitarie. Mentre 26 persone sono state denunciate per occupazione abusiva di immobile. Contestualmente, personale del servizio giardini del Comune di Roma ha provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza di alcune aree verdi prospicienti ai palazzi che sono stati controllati. (Rer)