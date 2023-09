Fvg: CiviBank e Friulia, accordo per sostenere efficientamento energetico di imprese agricole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- CiviBank e Friulia, la finanziaria regionale della regione Friuli Venezia Giulia, hanno sottoscritto una convenzione per sostenere gli investimenti delle imprese regionali dei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale per l’acquisto e la posa di pannelli fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati e per gli interventi di riqualificazione energetica, previsti dal bando Pnrr "Parco Agrisolare". Lo strumento prevede quest’anno contributi in conto capitale fino all’80 per cento e prevede uno stanziamento a livello nazionale di 1 miliardo di euro di risorse per il 2023. La convenzione tra CiviBank e Friulia applica condizioni di particolare favore per le imprese regionali di quei settori, con un finanziamento di importo massimo pari a 250 mila euro per investimenti con scadenza finale massima al 30 giugno 2026, finalizzato all’installazione di pannelli fotovoltaici per autoconsumo sulle coperture dei fabbricati strumentali e efficientamenti energetici. La liquidità prevista per l’erogazione del finanziamento sarà per il 50 per cento con provvista Friulia e per il 50 per cento con provvista Banca. La dotazione complessiva messa a disposizione da Friulia ammonta a 3 milioni di euro. "Questa iniziativa rappresenta il rinnovato impegno di CiviBank nei confronti del territorio in cui opera e delle imprese della filiera agroalimentare", sottolinea Mario Crosta, direttore generale di CiviBank. "Il bando ministeriale Pnrr 'Parco Agrisolare' rappresenta un’importante opportunità per le imprese che potranno investire per mettere in sicurezza la propria attività per quanto riguarda l’incidenza dei costi energetici", aggiunge. Secondo la presidente di Friulia, Federica Seganti, "la sottoscrizione della convenzione Agrisolare Fvg dimostra ancora una volta l’impegno di Friulia e CiviBank per lo sviluppo dell’economia regionale, con oltre 300 imprese che hanno già potuto usufruire di circa 4,6 milioni di erogazioni grazie agli accordi finalizzati negli ultimi anni". (Frt)