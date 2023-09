Emilia-Romagna: fibra ottica di Open Fiber arrivata a Castel del Rio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un progetto reso possibile grazie all’ottima collaborazione con l’Amministrazione comunale di Castel del Rio”, sottolinea Domenico Gemelli, field manager coordinator di Open Fiber, che prosegue: “Telemedicina, telelavoro, streaming video in HD, Internet of Things, e ancora, monitoraggio ambientale, gestione dell’illuminazione pubblica e digitalizzazione dei servizi per il turismo sono solo alcuni dei servizi digitali di ultima generazione di cui cittadini, imprese ed amministrazione comunale potranno usufruire grazie ad una connessione che potrà arrivare ad una velocità di 10 Gigabit per secondo”. Open Fiber sta realizzando nelle cosiddette “aree bianche” oggetto dei tre bandi Infratel, con il contributo economico delle regioni, un’infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale fornendo servizi di connettività a banda ultra larga. L’infrastruttura rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Complessivamente, il piano coinvolge oltre 6.200 comuni nel Paese. (Com)