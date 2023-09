Germania: istituto Ifo, contrazione del Pil dello 0,4 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Germania subirà nel 2023 una contrazione dello 0,4 per cento, ma tornerà a crescere dell'1,4 per cento nel prossimo anno. È quanto comunicato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), che ha confermato le previsioni sull'andamento del Pil nell'anno in corso mentre ha corretto al ribasso di 0,1 punti percentuali quelle per il 2024. Con riguardo all'inflazione, l'Ifo stima ora un tasso dello 6 per cento nel 2023 e del 2,6 per cento nel 2024. Il dato è stato rivisto in aumento da rispettivamente il 5,8 e il 2,1 per cento. Nel 2025, l'indicatore dovrebbe diminuire all'1,9 per cento. Il tasso di disoccupazione dovrebbe raggiungere il 5,6 per cento sia nell'anno in corso sia nel prossimo, pari a 2,59 e 2,58 milioni di disoccupati. In precedenza, la stima era del 5,3 e del 5,5 per cento, ossia di 2,55 e 2,45 milioni di persone in cerca di un impiego. Per il 2025, è previsto un risultato del 5,3 per cento, pari a 2,43 milioni di disoccupati. Il deficit di bilancio dovrebbe, infine, scendere dai 91,5 miliardi di euro del 2023 ai 79,6 e 70,1 dei prossimi due anni. In rapporto al Pil, il disavanzo è pari al 2,2, 1,9 e 1,6 per cento. In questo caso, l'Ifo aveva già stimato un deficit di 68,9 miliardi di euro nell'anno in corso e di 27,2 nel 2024, corrispondenti all'1,7 e allo 0,6 per cento del prodotto interno lordo. (segue) (Geb)