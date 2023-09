© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Orgogliosi dei risultati che il governo sta raggiungendo nella lotta alla criminalità. Le operazioni condotte da Roma a Napoli dalle forze di Polizia confermano quanto detto dal presidente del Consiglio: non ci saranno più zone franche. Lo Stato c'è in difesa della legalità". Lo scrive su X (ex Twitter) Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (Rin)