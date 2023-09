Roma: assessore Sicurezza Lazio, blitz Tor Bella Monaca riscatto cittadini perbene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blitz di oggi a Tor Bella Monaca, che procede in parallelo con altre operazioni a Napoli e in Calabria, e che segue l’operazione portata avanti nelle scorse settimane ad Ostia, "segna una importante vittoria dello Stato. Il messaggio chiaro è che non possono esistere zone franche dove regna l’illegalità: dobbiamo riportare sicurezza e restituire ai cittadini i luoghi oggi occupati dalle piazze di spaccio gestite dalla criminalità organizzata". Lo dichiara in una nota l’assessore della Regione Lazio al Personale, alla Sicurezza, Luisa Regimenti. "Sono in contatto dalle prime luci dell’alba con il vicepresidente del Municipio VI Andrea La Fortuna – continua l’assessore – che in queste settimane ha raccolto il disagio dei cittadini e illustrato in Prefettura la difficile situazione del quartiere. C’è grande voglia di riscatto da parte delle tante persone che abitano a Tor Bella Monaca e che questa mattina si sono avvicinate alle forze dell’ordine e alle autorità per manifestare il proprio sostegno. Ora dobbiamo lavorare sulla prevenzione, sulla riconquista del territorio, sulla presenza quotidiana dello Stato e della società civile per offrire una alternativa alle reti mafiose e criminali". "Ringrazio il Prefetto Lamberto Giannini e tutti gli uomini e le donne della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale, per l’infaticabile lavoro che stanno svolgendo sul territorio. A loro la nostra gratitudine e il nostro pieno sostegno", conclude Regimenti.(Com)