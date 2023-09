Russia: Cremlino, condanniamo sequestro di proprietà russe da parte di Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sequestro delle proprietà dei cittadini russi da parte degli Stati Uniti è illegale. Lo ha dichiarato ad una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Le parole di Peskov giungono a seguito della visita a Kiev del segretario di Stato Usa Antony Blinken che ha annunciato un nuovo pacchetto aiuti all'Ucraina per un totale di oltre un miliardo di dollari, inclusi 5,4 milioni di dollari in beni russi sequestrati. "In ogni caso, lo percepiamo in modo assolutamente negativo perché consideriamo degli atti illegali tutti i casi relativi a blocco o sequestro di fondi relativi alla proprietà statale o alla proprietà privata della Russia all'estero", ha detto Peskov. Il rappresentante del Cremlino ha affermato che le dichiarazioni sulle circostanze legali di questo sequestro "sembrano sciocchezze legali". Nessun caso di sequestro illegale sarà ignorato, ha proseguito il funzionario, aggiungendo che la decisione porterà alle conseguenze di procedimenti giudiziari "piuttosto gravi". (Rum)