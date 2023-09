Napoli: blitz ai Quartieri spagnoli, trovati quasi 100 mila euro in contati, droga e una pistola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 100 mila euro in contanti sequestrati, droga e una pistola recuperate. Sono alcune delle scoperte fatte durante il blitz ad ‘Alto Impatto’ ai Quartieri Spagnoli a Napoli da parte di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Nell’ambito dell’attività è stata fermata una persona di origine gambiana poiché destinatario di ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziato del reato di atti persecutori. Arrestate in flagranza di reato due persone, di cui una per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti, mentre l’altra, per possesso di documenti di identificazione falsi nonché denunciate 6 persone. Inoltre, sono stati sequestrati una coppia di documenti risultati falsi nascosti in una cassetta di derivazione elettrica, una pistola Taurus calibro 22, numerose cartucce, due bilancini di precisione, otto armi bianche, tra cui 6 coltelli, una “katana” e uno sfollagente telescopico, 89.550 euro suddivisi in banconote di vario taglio, tre orologi di un noto marchio, circa 135 grammi di hashish, 95 grammi di cocaina e 5 grammi di marijuana. In un appartamento è stata rinvenuta una telecamera collegata ad un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) per riprendere l’esterno dello stabile, verosimilmente collocato per eludere eventuali controlli di polizia. (segue) (Ren)