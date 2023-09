Napoli: blitz ai Quartieri spagnoli, trovati quasi 100 mila euro in contati, droga e una pistola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati, altresì, eseguiti controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada. In particolare, sono state identificate 112 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, controllati 77 veicoli ed altri 20 sono stati rimossi poiché sprovvisti di copertura assicurativa. Per questa attività sono stati impiegati oltre trecento operatori delle differenti forze ed uffici di polizia, tra cui Squadra Mobile di Napoli, Commissariato Montecalvario, i militari di diverse Compagnie del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, del Nucleo Investigativo, Squadre di Intervento Operativo del 10mo Reggimento Campania, Aliquote Pronto Impiego del Comando Gruppo Napoli, i motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli, il Gruppo Pronto Impiego Napoli, Gruppo Giugliano in Campania e Gruppo Torre Annunziata della Guardia di Finanza, con il contributo del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica, Reparto Prevenzione Crimine, Reparto Volo, Unità Cinofile, Reparto Mobile, Unità Operative di Primo Intervento. (Ren)