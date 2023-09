Roma: presidente Municipio Roma VI, blitz Tor Bella Monaca per estirpare criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Questa mattina tutte le Istituzioni dello Stato erano a Tor Bella Monaca, in una grande operazione contro la malavita locale. "Sono stato personalmente presente, fin dalle 4:30 del mattino, assieme al sindaco Gualtieri, al Questore e al Prefetto, per seguire il maxi blitz in via dell'Archeologia". Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco. "Devo veramente ringraziare le Istituzioni e il Ministro Piantedosi, perché questa operazione era stata decisa venerdì sera a margine del tavolo per la sicurezza - aggiunge Franco -. Oggi è una bella giornata per le persone oneste di Tor Bella Monaca: lo Stato torna a riappropriarsi di un territorio lasciato alla criminalità per troppi anni. È stato emozionante vedere e sentire la vicinanza delle persone perbene che dalla finestra mi chiamavano per nome, ringraziando me e tutte le personalità coinvolte. Non dobbiamo lasciare però questo intervento come fine a sé stesso. Occorre riprendere in mano alcuni temi che abbiamo già sollevato, per estirpare definitamente la criminalità da Tor Bella Monaca. In primo luogo, ribadisco la necessità del protocollo d'intesa per negare il diritto di una casa popolare a chi sia implicato nello spaccio di droga e coinvolto con i clan. Ora che stiamo per avviare la ristrutturazione delle case popolari, sarebbe assurdo regolarizzare la criminalità che vi abita: tra qualche anno potremmo avere case nuove, inquilini irregolari regolarizzati e uno spaccio ancora più forte. Inammissibile. In secondo luogo, occorre colpire la manovalanza, in prevalenza composta da nordafricani e minori. Molti dei nordafricani fermati quest'oggi hanno già 4-5 fogli di via, quindi zero tolleranza: mandiamoli ai Cie e prepariamoli ai rimpatri. Per i minori, invece, dobbiamo avere coraggio e toglierli alle famiglie per affidarli alle case famiglia, lontane da Roma", conclude.(Com)