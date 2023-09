Titoli Stato: Mef lancia seconda emissione Btp Valore in prima settimana ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Economia e delle Finanze lancia la seconda emissione del 'Btp Valore', la famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente al mercato retail. Il collocamento - spiega una nota del Tesoro - avverrà nella prima settimana di ottobre. La novità di questa nuova emissione è che, per la prima volta con un titolo di Stato, i risparmiatori riceveranno cedole trimestrali che saranno calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up). Il 29 settembre verranno comunicati i tassi minimi garantiti. Il titolo avrà una durata di 5 anni e un extra premio finale di fedeltà per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza, la cui entità verrà comunicata nei prossimi giorni. (Com)