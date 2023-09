Migranti: ministro Interno Trabelsi, alcuni Paesi vogliono insediare le persone in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno del Governo di unità nazionale libico (Gun), Imad Trabelsi, ha accusato “alcuni Paesi e organizzazioni” di voler insediare migranti in Libia. Lo si apprende dal sito di informazione “Ean Libya”, secondo cui la dichiarazione è giunta durante una conferenza stampa tenuta da Trabelsi, al termine della visita all’Agenzia per il contrasto dell’immigrazione irregolare. Il ministro, infatti, si è recato ieri presso la sede dell’Agenzia per discutere delle possibilità di rimpatrio volontario dei migranti. Trabelsi ha spiegato che alcuni centri di accoglienza, nell'ultimo periodo, sono stati chiusi dalle autorità perché venivano controllati da milizie. La questione dei flussi migratori, ha spiegato il ministro durante la conferenza stampa, richiede un grande impegno da parte delle istituzioni e dei cittadini, per via delle sue ripercussioni sulla sicurezza e del suo impatto economico. “Colpiremo con fermezza chiunque cerchi di minare la sicurezza e la stabilità della Libia e adotteremo una posizione severa contro i trafficanti e i fuorilegge”, ha aggiunto Trabelsi. (Lit)