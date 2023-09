Libia: presidente Takala riceve ambasciatore di Malta, focus su elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Alto consiglio di Stato della Libia, Muhammad Takala, ha incontrato a Tripoli l'ambasciatore di Malta, Charles Saliba. Lo ha riferito il quotidiano libico “El Watan”. Entrambi hanno convenuto, nel loro incontro di ieri, sull’importanza delle elezioni presidenziali e legislative nel Paese nordafricano, in quanto unica soluzione per la situazione attuale. Takala e Saliba, a tal proposito, hanno sottolineato la necessità di mettere da parte tutte le controversie e concentrarsi sull'organizzazione delle elezioni al più presto possibile. I due, inoltre, hanno discusso delle possibilità di avviare in Libia la riconciliazione nazionale. Infine, Takala e Saliba hanno valutato le possibili modalità di cooperazione tra i due Paesi, a beneficio degli interessi comuni. (Lit)