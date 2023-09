Energia: fondo sovrano Oman investe nella start-up statunitense Our Next Energy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Oman Investment Authority, fondo sovrano del Sultanato dell’Oman, ha deciso di investire nella start-up statunitense Our Next Energy (One), per la produzione di batterie destinate alle automobili elettriche. Lo ha riferito l’agenzia di stampa omanita “Ona”, secondo la quale il fondo sovrano del Sultanato ha concluso un accordo di cooperazione strategica con One per identificare gli ambiti in cui avviare partenariati vantaggiosi nel settore energetico. La decisione riflette l’intenzione della Oman Investment Authority di diversificare i propri partner, soprattutto in termini di “investimenti sostenibili”. L’accordo con One, inoltre, è in linea con l’obiettivo di Mascate di azzerare le emissioni di anidride carbonica entro il 2050, anche dando slancio al mercato delle automobili elettriche. (Res)