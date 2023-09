Lazio: Bertucci (Fd'I), consulenti lavoro al pari altri professionisti in avvisi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale del Lazio ha approvato la mozione del consigliere di Fratelli d'Italia del Lazio, Marco Bertucci, per integrare la figura del consulente del lavoro tra quelle che possono essere scelte per bandi e avvisi pubblici, non soltanto per gli organismi di controllo ma anche per quelli di organizzazione e gestione. Lo afferma Bertucci in una nota. "Intendo ringraziare i consiglieri di maggioranza che hanno sostenuto e votato la mia mozione. Il focus - spiega - sta nella volontà di mettere il ruolo del consulente del lavoro al pari degli altri professionisti". L'iniziativa "intende impegnare il presidente della Giunta regionale, Francesco Rocca e tutta la Giunta regionale, affinché sia in futuro sempre prevista negli avvisi pubblici per la presentazione delle candidature per la nomina dei consigli di amministrazioni di società controllate e partecipate della Regione Lazio, la possibilità per i candidati di dimostrare il possesso della necessaria comprovata esperienza e competenza in determinati settori, anche attraverso lo svolgimento delle funzioni di consulente del lavoro", sottolinea. (segue) (Com)