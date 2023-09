Lazio: Bertucci (Fd'I), consulenti lavoro al pari altri professionisti in avvisi pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non va dimenticato - aggiunge Bertucci - il ruolo cruciale dei consulenti del lavoro, sia per le imprese che per i cittadini, che siano imprenditori o lavoratori dipendenti: parliamo infatti di professionisti dell'ambito giuridico-economico, con rilevanti competenze verticali in diritto del lavoro e gestione del personale, ai quali deve essere riconosciuta, al pari degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli ingegneri e di qualunque altro professionista iscritto in un albo professionale, una formazione e una preparazione di alto livello, oltre a una elevata competenza professionale", conclude. (Com)