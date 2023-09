Algeria: presidente Tebboune nomina Mariam ben Mouloud ministra della Digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha emanato un decreto con il quale nomina Mariam ben Mouloud “governatrice suprema della Digitalizzazione con il rango di ministra”. Lo ha riferito il quotidiano algerino “Ennahar”. La nomina è giunta ieri, cinque mesi dopo la decisione di Tebboune di accordare al governo sei mesi di tempo per avviare la digitalizzazione in tutti i settori dell’amministrazione. “L'obiettivo della digitalizzazione non è solo modernizzare le transazioni amministrative, ma è anche una questione di sicurezza nazionale”, aveva spiegato Tebboune. (Ala)