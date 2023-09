Europee: Renzi, legge non va cambiata, parlare soglia sbarramento in questo caos è follia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- La legge per le elezioni europee “non va cambiata. Il governo Meloni ha fatto aumentare la benzina, l’inflazione picchia duro sulle persone, sta per ripartire la scuola. Davanti a questo caos il nostro ragionamento è: vogliamo parlare della soglia di sbarramento in Parlamento, ma sono matti. Io sono contrario a cambiare la legge elettorale europea”. Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo al programma “Agorà” su Rai 3. “Non si fa cambiando le leggi ma prendendo i voti. I voti li prendiamo da chi la scorsa volta ha votato il Terzo polo, ma anche da un pezzo di Partito Democratico che non accetta la deriva a sinistra della Schlein, e da una parte di Forza Italia che votava Berlusconi ma non Salvini o Meloni”, ha aggiunto. (Rin)