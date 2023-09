Zambia: furto, rilasciata ex first lady Esther Lungu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia dello Zambia ha rilasciato la moglie dell'ex presidente Edgar Lungu, Esther Lungu, arrestata ieri insieme ad altre quattro persone con tre capi d'accusa, incluso quello di aver rubato un veicolo a motore. Lo ha riferito ai media locali il portavoce della polizia, Danny Mwale, precisando che il rilascio è avvenuto poco prima che la donna fosse chiamata a comparire davanti al tribunale. E' stato rilasciato anche un altro imputato, accusato insieme alla ex first lady e agli altri due di essere in possesso di beni ritenuti proventi di reato. In una nota, ieri il portavoce della polizia Mwale aveva specificato che i quattro fermati sono stati accusati anche di furto di un certificato di proprietà per una proprietà a Lusaka. Diversi ex ministri, funzionari governativi e membri della famiglia dell'ex presidente Lungu sono attualmente indagati per sospette attività criminali, sebbene tutti neghino le accuse.(Res)