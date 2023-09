Medio Oriente: senatore Usa Graham pressa Trump perché sostenga accordo di Biden con Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano Lindsey Graham ha invitato l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a sostenere l’accordo che l’attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden, sta negoziando con l’Arabia Saudita per la normalizzazione delle relazioni tra il Regno e lo Stato d’Israele. Lo rivela il sito d’informazione “Axios”. L’intesa dovrebbe infatti includere un trattato di difesa tra Usa e Arabia Saudita che richiederebbe il voto favorevole di due terzi del Senato statunitense. Un voto non scontato, dal momento che molti esponenti del Partito democratico sono espressamente critici sia nei confronti dell’erede al trono saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, che nei confronti del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. L’amministrazione Biden avrebbe quindi bisogno dell’appoggio di una considerevole fetta di senatori repubblicani, molti dei quali – pur criticando la politica estera di Biden – sono a favore della normalizzazione delle relazioni tra l’Arabia Saudita e lo Stato ebraico. In questo contesto, la posizione di Trump potrebbe essere decisiva. L’ex presidente, durante il suo mandato, ha stretto forti relazioni con Riad e già ha promosso gli Accordi di Abramo per la normalizzazione dei rapporti tra Israele e due Paesi del Golfo, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein. A questi si è successivamente unito anche il Marocco. (segue) (Was)