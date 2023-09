Medio Oriente: senatore Usa Graham pressa Trump perché sostenga accordo di Biden con Arabia Saudita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senator Graham, considerato uno dei più stretti alleati di Trump al Congresso, si è recato in visita in Arabia Saudita lo scorso aprile e ha aggiornato l’ex presidente sui suoi colloqui con Mohammed bin Salman. In un’intervista ad “Axios”, Graham ha detto di aver definito nell’occasione l’intesa tra l’amministrazione Biden e l’Arabia Saudita “la naturale estensione degli Accordi di Abramo”. “Se possiamo farlo, facciamolo. Non importa come. Sarebbe una buona cosa per la stabilità del Medio Oriente e per la nostra sicurezza nazionale, per la quale il presidente Trump meriterebbe la sua giusta quota di merito”, ha spiegato il senatore della Carolina del Sud. Graham ha anche aggiunto di aver detto a Trump che “un presidente che segue la politica del suo predecessore è uno dei più alti riconoscimenti possibili” e l’ex presidente “ha apprezzato il messaggio”. (segue) (Was)