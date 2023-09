Medio Oriente: senatore Usa Graham pressa Trump perché sostenga accordo di Biden con Arabia Saudita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A spingere Trump a sostenere il possibile accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita sarebbe anche il suo genero Jared Kushner, considerato l’architetto degli Accordi di Abramo. Kushner è stato negli ultimi anni molto vicino al principe ereditario Mohammed bin Salman e il suo fondo di private equity Affinity, nel quale l’Arabia Saudita ha convogliato 2 miliardi di dollari attraverso il proprio fondo sovrano Pif, ha recentemente deciso di investire 150 milioni di dollari per l’acquisto di una quota azionaria del 10 per cento nell’unità di servizi auto del gruppo israeliano Shlomo. Proprio domani, intanto, il presidente Biden dovrebbe partire per l’India, dove parteciperà al vertice del G20 e dove potrebbe essere in programma anche un incontro a margine con Mohammed bin Salman (la Casa Bianca non lo esclude). L’obiettivo dell’amministrazione è di concludere l’accordo prima che la campagna elettorale per le presidenziali del 2024 entri nel vivo e inizi a consumare il tempo e le energie dell’entourage di Biden. Al momento, tuttavia, restano alcuni nodi da risolvere: l’Arabia Saudita chiede che gli Usa sostengano espressamente l’avvio di un programma nucleare civile che includa attività di arricchimento dell’uranio nel Regno, e che Israele faccia “significative concessioni” ai palestinesi che il governo di Netanyahu sarebbe restio a offrire, nel timore di irritare i partiti di estrema destra che lo appoggiano. (Was)