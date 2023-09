Cina-Australia: premier Li ad Albanese, Pechino è pronta a rilanciare gli scambi in vari settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a lavorare con l'Australia per rilanciare gli scambi bilaterali in vari settori. Lo ha detto il primo ministro, Li Qiang, al termine dell'incontro tenuto con l'omologo australiano, Anthony Albanese, a Giacarta, in Indonesia, a margine dei lavori dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Le relazioni tra Cina e Australia, ha detto Li nel suo primo faccia a faccia con Albanese, hanno mantenuto nell'ultimo anno uno "slancio positivo", grazie agli sforzi di entrambe le parti. Albanese, da parte sua, ha definito "positivo e costruttivo" il colloquio con Li, confermando che si recherà in Cina entro fine anno per stabilizzare ulteriormente le relazioni con Pechino, deterioratesi a partire dal 2020 nel mezzo di forti tensioni diplomatiche e commerciali. Nel frattempo, i due Paesi hanno avviato oggi nella capitale cinese il loro settimo dialogo ad alto livello, co-presieduto dall'ex ministro del Commercio australiano, Craig Emerson, e da Li Zhaoxing, ministro degli Esteri cinese dal 2003 al 2007. In vista dell'appuntamento, una delegazione australiana composta da rappresentanti del settore industriale, agenzie governative, organi di stampa e istituti scolastici si è recata in Cina all'inizio di settembre, con esponenti del Partito laborista al governo e del partito liberale. "Il dialogo si tiene per la prima volta dal 2020 e rappresenta un altro passo verso l'aumento dell'impegno bilaterale e la stabilizzazione delle nostre relazioni con la Cina", ha dichiarato sabato scorso la ministra degli Esteri australiana, Penny Wong. (Cip)