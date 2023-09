Roma: Gualtieri, intervento Tor Bella Monaca deciso con Piantedosi per sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Quello di stamattina "è un intervento importantissimo che abbiamo deciso insieme nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con il ministro Piantedosi". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso del sopralluogo nel quartiere di Tor Bella Monaca, in occasione dell'operazione interforze in corso da questa mattina. "Ringrazio il prefetto Giannini, che ha coordinato questa operazione, il questore e tutte le forze dell'ordine - ha spiegato -. Come Roma Capitale stiamo dando una forte contributo per affiancare sicurezza, legalità e decoro. C'è anche un grande intervento di Ama e del servizio giardini per ripulire questa zona di degrado e di criminalità. Sono stati trovati molti segni di queste attività illegali". (segue) (Rer)