Roma: Gualtieri, intervento Tor Bella Monaca deciso con Piantedosi per sicurezza (2)

- "È un'azione di bonifica fondamentale - ha proseguito Gualtieri -, presupposto per un percorso di rafforzamento della legalità e della qualità di vita dei tanti cittadini onesti che soffrono per questa situazione. Noi continuiamo, non molliamo la presa, rilanciare e risanare Tor Bella Monaca è una priorità assoluta. Qui c'è il Municipio VI, Roma Capitale, la Regione e il governo. Siamo tutti uniti - ha sottolineato - perché questa è una battaglia che riguarda il futuro del Paese. Dare una prospettiva di riscatto ai cittadini onesti, riqualificare questi quartieri e fondamentale. È difficile, c'è tanto lavoro da fare, ma questo impegno di presenza dello stato molto forte, una risposta fondamentale anche dopo il vigliacco agguato a Don Coluccia è una risposta importante". (Rer)