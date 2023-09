Montagna: Musumeci, istituzione ministero? Innanzitutto serve legge su aree montane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le polemiche di questi giorni sulle mie parole dette in risposta ad un auspicio del sindaco di Courmayeur circa la esigenza di istituire, come fatto per il Mare, anche un ministero per la Montagna, mi lasciano stupito e amareggiato. In verità - spiega il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in una lettera al quotidiano 'La Stampa Aosta' - mi capita spesso, andando in giro per l’Italia, di ascoltare analoghe proposte per la istituzione di un ministero per la Pianura (se vado nei centri pianeggianti), o per la Collina o, appunto come nel nostro caso, per la Montagna. Competenze, queste, legate alla tutela del territorio, che sono già di pertinenza di diversi ministeri, a cominciare da quello per l’Ambiente. Premesso - prosegue il ministro - che non è compito mio decidere se istituire o meno un ministero per la Montagna, né indagare sul perché i governi passati non lo abbiano mai voluto creare, vorrei dire, con assoluta serenità e franchezza, che a mio parere la Valle d’Aosta e l’Italia tutta abbiano bisogno innanzitutto di una nuova 'legge nazionale per la Montagna', più che un apposito ministero. Una normativa, cioè, organica e articolata, finanziariamente sostenibile, che colmi le lacune di provvedimenti già varati sulla materia, per intervenire concretamente sulle aree montane, d’intesa con Regioni ed Enti locali, e incentivarne lo sviluppo economico-sociale, anche in relazione al mutato contesto climatico e per contrastare le tante insidie che si presentano all’orizzonte. Le mie competenze - conclude il ministro - al di là delle politiche marittime, si fermano alla prevenzione, alla messa in sicurezza del territorio nazionale da rischi naturali e alla gestione dell'emergenza." (Rin)