Sardegna: Grig, spiaggia Tuerredda sarà sbancata in nome di lotta a cambiamenti climatici

- Un cavidotto nel bel mezzo della spiaggia di Tuerredda, sul litorale di Teulada. E' ciò che prevede il progetto di centrale eolica offshore “Sardinia South 2” proposto dalla società milanese Avenhexicon s.r.l.), joint venture fra il gruppo Hexicon e Avapa Energy, per “la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico off-shore di tipo floating nella zona di mare territoriale antistante la costa meridionale della Sardegna, nel tratto di mare antistante Capo Teulada e Capo Spartivento” con “un numero totale di aerogeneratori pari a 30 ed una potenza totale dell'impianto di 750 MW”, su circa 170 chilometri quadrati di mare, cavidotti e cabine elettriche a terra a Cagliari, Quartu S. Elena e Selargius. Lo denunciano gli ambientalisti del Gruppo d'Intervento Giuridico. La conseguenza sarebbe lo sbancamento della spiaggia, una delle più belle del sud Sardegna. La procedura di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale è attualmente in corso. “Massacrata da un turismo balneare eccessivo, solo temperato dal numero chiuso dei bagnanti delle ultime stagioni estive – ha spiegato Stefano Deliperi, presidente del Grig - deturpata da una carente gestione dei rifiuti, privata della vegetazione dunale, nel corso degli ultimi anni Tuerredda ha subìto di tutto. Ora la soluzione finale, un ecologico per consentire alla provvida energia pulita di salvare il mondo dai cambiamenti climatici”. (segue) (Rsc)