Sardegna: Grig, spiaggia Tuerredda sarà sbancata in nome di lotta a cambiamenti climatici (2)

- In una nota, gli ambientalisti spiegano che “il progetto di centrale eolica offshore “Sardinia South 2”, insieme al progetto di centrale eolica offshore “Sardinia South 1” (64 aerogeneratori per 1.600 MW di potenza complessiva), a un progetto di centrale eolica offshore nel mare della Gallura (86 aerogeneratori per 2.150 MW di potenza complessiva) e a un altro progetto di centrale eolica offshore nel mare della Sardegna nord ovest, davanti a Capo Caccia (54 aerogeneratori per 1.350 MW di potenza complessiva), sono le iniziative della società italo-svedese Avenhexicon s.r.l. Finora sono ben 20 le istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di altrettante centrali eoliche offshore flottanti nei mari sardi. Venti tentativi di accaparramento di migliaia di chilometri quadrati di mare della Sardegna, venti atti di opposizione da parte del GrIG”. (segue) (Rsc)