Sardegna: Grig, spiaggia Tuerredda sarà sbancata in nome di lotta a cambiamenti climatici (3)

- Il Gruppo d'Intervento Giuridico evidenzia che i mari sardi sono interessati complessivamente da “venti progetti di centrali eoliche offshore flottanti, 1.031 “torri eoliche” in progetto, per una potenza complessiva – per quanto si è a conoscenza – pari a 17.048 MW, dei quali 13.890 MW collegati al sistema elettrico isolano e altri 3.158 MW collegati al sistema elettrico peninsulare. Comprendendo i progetti per centrali eoliche e fotovoltaiche a terra, in tutto sono 29.451 MW di potenza complessiva, cioè più di quindici volte i 1.926 MW esistenti (1.054 MW di energia eolica + 872 di energia solare fotovoltaica, dati Terna, 2021). Significa energia che non potrà essere tutta utilizzata in Sardegna, non potrà esser trasferita verso la Penisola, non potrà essere conservata. Significa energia che dovrà esser pagata dal gestore unico della Rete (cioè soldi che usciranno dalle tasse dei contribuenti. Gli unici che guadagneranno in ogni caso saranno le società energetiche”. (Rsc)