Roma: Gualtieri, da Pnrr e Pinqua 120 milioni per riqualificare Tor Bella Monaca

22 luglio 2021

- Per Tor Bella Monaca "ci sono 120 milioni di interventi per riqualificare la zona, gli appartamenti dove i cittadini vivono e realizzare centri servizi ai piani terra". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso del sopralluogo nel quartiere di Tor Bella Monaca, in occasione dell'operazione interforze in corso da questa mattina. "Questo ferro di cavallo è uno dei luoghi dei Piani urbani integrati del Pnrr e del Pinqua. Ci sono 120 milioni di interventi per riqualificare questa zona, gli appartamenti dove i cittadini vivono e realizzare centri servizi ai piani terra. I piani terra - ha aggiunto - non devono servire allo spaccio, ma per avere servizi per i cittadini e luoghi di aggregazione e cultura. Nei piano urbani integrati c'è un forte sostegno all'azione della società civile che qui è forte e presente". (Rer)