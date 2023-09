Ucraina: Stoltenberg, dobbiamo essere a fianco di Kiev in ogni caso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato, gli alleati e l'Europa devono essere a fianco dell'Ucraina in ogni caso, sia in caso di vittoria che di sconfitta. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'audizione congiunta della commissione per gli Affari esteri (Afet) e della sottocommissione per la sicurezza e la difesa (Sede) al Parlamento europeo. "Ogni guerra è imprevedibile. Nessuno sa esattamente dove saremo tra una settimana, un mese o un anno. E difficilmente in qualsiasi guerra vedremo solo le vittorie della parte che sosteniamo. Ci saranno giorni brutti e giorni belli. Dobbiamo essere al fianco dell'Ucraina non solo nei momenti positivi, ma anche in quelli negativi", ha detto. "Noi li sosteniamo quando vincono e quando perdono. Siamo al fianco dell'Ucraina", ha poi aggiunto rispondendo a chi "chiede di sostenere Kiev solo in caso di vittoria". Sostenere l'Ucraina, ha proseguito Stoltenberg, "non è un'opzione, ma una necessità, per garantire la pace ai nostri membri, ai nostri Paesi, e per assicurare che i regimi autoritari non ottengano ciò che vogliono violando il diritto internazionale e usando la forza militare". (segue) (Beb)