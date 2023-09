Ucraina: Stoltenberg, dobbiamo essere a fianco di Kiev in ogni caso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando l'invasione è cominciata, ha poi spiegato il segretario generale della Nato, "la maggior parte degli esperti ci ha detto che Kiev sarebbe caduta entro pochi giorni e l'Ucraina sarebbe caduta entro poche settimane. Gli ucraini hanno dimostrato che si sbagliavano, respingendo gli invasori russi e, adesso, liberando parti di territorio". La realtà, ha concluso Stoltenberg, è che gli ucraini stanno superando le aspettative ogni volta. "La nostra responsabilità è quella di sostenerli. Possiamo dare consigli, ma devono essere i comandanti ucraini, i soldati sul campo, a prendere le decisioni difficili. Non possiamo sederci qui a Bruxelles, nel quartier generale della Nato o dell'Ue, e dire loro esattamente come combattere. Questo è il loro compito. Rischiano la loro vita e noi dobbiamo sostenerli, oltre che lodarli per il coraggio". (Beb)