Carceri: Ostellari, sequestrati droga e punteruolo in Ipm Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella giornata di ieri, presso l'Istituto penale per minorenni di Roma, sono stati sequestrati alcune dosi di hashish e cocaina e un punteruolo, occultati da un detenuto nei locali della palestra e della lavanderia". Lo afferma il sottosegretario alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari, che aggiunge: "Ringrazio il capo dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità Antonio Sangermano, che ha disposto il controllo, il sostituto commissario Simone Sebastianelli e i suoi uomini per il risultato ottenuto. L'Istituto romano, già stato teatro di note criticità, è - conclude - particolarmente attenzionato e questo genere di attività ispettive, che coniugano rigore e umanità, proseguiranno anche nei prossimi mesi. Il messaggio è chiaro: lo Stato c'è e le regole si rispettano".(Rin)