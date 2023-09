Cina-Australia: stampa, Pechino non vuole "precondizioni" da Canberra alla visita di Albanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina ha invitato l'Australia a non imporre precondizioni alla visita del primo ministro, Anthony Albanese, a Pechino. Lo rivelano fonti riservate al quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", precisando che l'avvertimento è stato consegnato al governo australiano dall'ambasciata cinese in Australia, dopo il colloquio tenuto oggi dai primi ministri Li Qiang e Anthony Albanese a Giacarta, in Indonesia. "L'Australia - avrebbe fatto sapere la sede diplomatica - non dovrebbe porre alcuna precondizione alla Cina per la visita di Albanese, come la revoca delle sanzioni commerciali o il rilascio di Cheng Lei", la giornalista australiana arrestata in Cina a febbraio 2021 con l'accusa di avere divulgato all'estero segreti di Stato. I due premier non hanno fissato una data per la visita, che secondo le fonti potrebbe tuttavia tenersi ad ottobre, dopo la missione di Albanese negli Stati Uniti, o a novembre, in concomitanza con la Fiera internazionale delle importazioni in Cina. (Cip)