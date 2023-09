Roma: prefetto, questa mattina si è mosso un sistema che ha a cuore città e Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'ordine "sono sempre presenti e per oggi si è ritenuto di fare delle operazioni massicce con controlli e perquisizioni domiciliari. Ringrazio il questore, il comandante provinciale dell'Arma, il sindaco e la polizia locale. Quello che è importante è che oggi si è mosso un sistema che ha molto a cuore la città e questo quartiere". Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, nel corso del sopralluogo nel quartiere di Tor Bella Monaca, in occasione dell'operazione interforze in corso da questa mattina. "Con il presidente del Municipio Roma VI - ha aggiunto - ci siamo incontrati diverse volte e questi sono una serie di passaggi per cui noi cercheremo di essere presenti e dare risposte. Di interventi ce ne sono molti in varie zone della Capitale. Ce ne sono stati a Ostia, in zona Termini, in altri quartieri e qui a Tor Bella Monaca. Quindi si prosegue con queste attività", ha concluso Giannini. (Rer)