Rai: Bizzotto (Lega), in Veneto gravi disservizi, urge soluzione e sospensione canone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "In Veneto continuano i disservizi provocati dalla mancanza di ricezione del segnale Rai, in alcune aree totalmente assente. Una situazione che sta causando gravissimi problemi a migliaia di cittadini e imprese, in particolare nel Veneziano nei comuni di Jesolo, Caorle, Eraclea, Cavallino Treporti e Venezia città, in provincia di Treviso, nel Montebellunese, nell'Opitergino e nel Coneglianese, e in provincia di Vicenza". Lo dichiara la senatrice della Lega Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del gruppo a palazzo Madama. "Insomma - prosegue -, oltre al danno anche la beffa: migliaia di cittadini veneti sono costretti a pagare il canone anche se non ricevono i canali Rai. Un beffa doppia per i titolari di hotel e attività ricettive dei comuni ad altissima vocazione turistica del Veneziano che, pur pagando allo Stato un canone speciale di almeno 1.000 euro, subiscono un disservizio che coinvolge anche gli ospiti delle loro strutture. Per mettere fine a questa intollerabile ingiustizia, ho presentato un'interrogazione al ministro delle Imprese Adolfo Urso chiedendo un intervento urgente da parte del governo per risolvere questi problemi. Inoltre - conclude -, a fronte dei disagi subiti, è doveroso sospendere il pagamento del canone Rai fino a quando non sarà garantito il servizio di ricezione del segnale e rimborsare tutti i cittadini e le imprese che hanno pagato per un servizio che non è mai stato erogato".(Rin)