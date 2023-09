Canada-Asean: annunciato istituzione partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e il Canada hanno annunciato l'elevazione delle relazioni bilaterali al rango di partenariato strategico, una iniziativa tesa a rafforzare la collaborazione in "aree strategiche di comune interesse". L'annuncio, contenuto in una dichiarazione congiunta, segue un incontro a margine del vertice dell'Asean che si è tenuto a Giacarta. Nella dichiarazione, Canada e Asean si impegnano a rafforzare la cooperazione negli ambiti della sicurezza marittima, della libertà di navigazione, sorvolo e commercio marittimi, nel mantenimento della pace e della sicurezza informatica. Ottawa e i Paesi del Sud-est asiatico hanno rinnovato anche l'impegno a rafforzare i legami economici, incoraggiando gli investimenti i partenariati nei settori innovativi e gli scambi commerciali, e promuovendo l'integrazione, lo sviluppo e la resilienza regionali, oltre alla sicurezza alimentare e nutrizionale in risposta alle crisi globali. (Fim)