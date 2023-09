Diritti: Statale di Milano avvia percorsi formativi contro violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno interdisciplinari e dedicati agli studenti e alle studentesse di qualsiasi corso di studi: l’Università degli Studi di Milano contrasta il fenomeno della violenza di genere attraverso percorsi formativi interdisciplinari volti al riconoscimento, alla prevenzione e al superamento della violenza di genere, in tutte le sue forme. “La dimensione della violenza di genere nel nostro Paese appare sempre più preoccupante, soprattutto tra i giovanissimi”, commenta il Rettore della Statale di Milano Elio Franzini. “Le Istituzioni, come la Statale di Milano, costruita sul diritto e i diritti, possono e anzi hanno il dovere di rappresentare per studentesse e studenti il luogo dove si apprende anche quell’educazione sentimentale che aiuta a riconoscere e prevenire tutte le forme di violenza. Prevenzione è formazione, e laddove c’è formazione, c’è la possibilità anche di un cambiamento culturale che appare quanto mai necessario”. (segue) (Com)