Diritti: Statale di Milano avvia percorsi formativi contro violenza di genere (2)

- Se da un lato è necessario iniziare sin dall’infanzia ad educare all’affettività e all’empatia verso l’altro in un’ottica preventiva e di comprensione profonda delle diversità, dall’altro l’età adulta impone di coltivare e sviluppare una cultura ispirata ai principi sanciti dalla nostra Costituzione di eguaglianza e di non discriminazione nei più diversi settori del vivere sociale. Il corso interdisciplinare “Violenza di genere: percorsi formativi interdisciplinari”, attivo alla Statale di Milano dallo scorso anno accademico in via sperimentale, approfondisce vari aspetti tra cui il ciclo di violenza e le sue diverse forme, gli indici di rischio e la prevenzione, le manifestazioni della violenza sessuale e domestica, il rapporto tra stereotipi, la vittimizzazione secondaria, la violenza di genere nel linguaggio dei media, la violenza nei confronti delle donne con disabilità, senza dimenticare uno sguardo al diritto costituzionale e penale, oltre che al ruolo del diritto sovranazionale. (segue) (Com)