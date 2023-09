Diritti: Statale di Milano avvia percorsi formativi contro violenza di genere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’interesse verso la formazione a questa tematica è dimostrato anche da un sondaggio promosso dall’Associazione studentesca Studenti Indipendenti Statale nel 2021, dove oltre l’86 per cent dei rispondenti (su un totale di 1.618 risposte ricevute) ha indicato come “necessaria” una formazione per studenti e docenti sulle molestie. “La violenza contro le donne è, purtroppo, un fenomeno che continua a rappresentare il retaggio di una cultura che deve cambiare e che interpreta in modo fortemente discriminatorio le relazioni tra uomini e donne”, afferma Marilisa D’Amico, Prorettrice Delegata a Legalità, Trasparenza e Parità di Diritti dell’Università degli Studi di Milano. “Proprio in ragione del radicamento profondo di questo fenomeno, che non regredisce ma, anzi, sembra irrobustirsi assumendo forme sempre più nuove e insidiose, è necessario riconoscerne e comprenderne i segnali, così come affrontare e gestire in modo efficace le persone violente. Vedendo il grande interesse degli studenti e delle studentesse nel capire e nel voler imparare, sono fiduciosa che la strada intrapresa dal nostro Ateneo possa offrire il proprio contributo nel contrasto della violenza contro le donne”, conclude la docente. (segue) (Com)