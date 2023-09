Diritti: Statale di Milano avvia percorsi formativi contro violenza di genere (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corso “Violenza di genere: percorsi formativi interdisciplinari” si affianca alle attività che l’Università Statale di Milano, attraverso il gruppo di ricerca coordinato da Marilisa D'Amico, sta implementando sul tema della violenza contro le donne. Tra questi, il Corso di perfezionamento su “La violenza di genere”, in collaborazione con il Tribunale di Milano e con Il centro antiviolenza CADMI, giunto ormai alla sua settima edizione; l’Osservatorio sulla violenza contro le donne nato nel 2021, per offrire a tutti gli interessati e le interessate uno spazio in continuo aggiornamento sulle principali novità legislative, sulla giurisprudenza, nazionale e internazionale, sulle più aggiornate notizie di cronaca corredate da approfondimenti e commenti da parte di esperti ed esperte per favorire uno sguardo “Gender Sensitive” su una tematica ancora drammaticamente attuale. E, infine, il progetto PNRR- MUSA Human Hall, un HUB eccellenza per la ricerca di base e applicata che promuove azioni concrete per favorire l'inclusione sociale e la tutela delle persone e dei gruppi più svantaggiati. Tra i primi risultati di Human Hall, presentato l’8 marzo 2023, la pubblicazione nelle prossime settimane del primo report dell'Osservatorio sui diritti delle persone con disabilità e la realizzazione di incontri, seminari e workshops dedicati ai temi delle discriminazioni intersezionali, dei diritti dei e delle migranti, della volenza contro le donne in prospettiva comparata. Non da ultimo, Human Hall promuove e coordina lo sviluppo di un software di intelligenza artificiale che agisce sul linguaggio scritto e che mira alla rilevazione e alla successiva rimozione di parole ed espressioni linguistiche non inclusive e discriminatorie. (Com)