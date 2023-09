Regno Unito: accordo con Commissione Ue su partecipazione a programma Horizon e Copernicus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea e il Regno Unito hanno raggiunto oggi un accordo politico sulla partecipazione di Londra a Horizon Europe, il programma dell'Ue per la ricerca e l'innovazione, e a Copernicus, il programma per l'osservazione della Terra, leader a livello mondiale. "L'Ue e il Regno Unito sono partner strategici e alleati fondamentali e l'accordo di oggi lo dimostra. Continueremo ad essere all'avanguardia nella scienza e nella ricerca globale", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. La soluzione, concordata di comune accordo, si legge in una nota dell'esecutivo Ue, "fa seguito a discussioni approfondite tra l'Unione europea e il Regno Unito e sarà vantaggiosa per entrambi. Consentirà di approfondire le rispettive relazioni in materia di ricerca, innovazione e spazio, riunendo le comunità di ricerca e spaziali". L'accordo odierno rimane pienamente in linea con l'accordo commerciale e di cooperazione Ue-Regno Unito. Londra dovrà contribuire finanziariamente al bilancio dell'Ue ed è soggetto a tutte le garanzie dell'accordo sul commercio e la cooperazione, specifica ancora la nota. Complessivamente, si stima che il Regno Unito contribuirà in media con quasi 2,6 miliardi di euro all'anno per la sua partecipazione a Horizon Europe e alla componente Copernicus del programma spaziale. (Beb)