Sicurezza: Trancassini (Fd'I), governo in prima linea per ripristinare legalità

- "Il governo è impegnato con serietà nella battaglia per ripristinare legalità e sicurezza e per far sentire con forza la presenza dello Stato ai cittadini". Lo dichiara in una nota il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Lazio Paolo Trancassini. "È doveroso un profondo ringraziamento a tutte le Forze dell’ordine che stanno svolgendo vaste operazioni contro la mafia e la criminalità sui nostri territori. Questo - conclude - è solo l’inizio di un percorso che ci vede in prima linea per la legalità e al fianco dei cittadini". (Rin)