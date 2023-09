Credito: "Les Echos", destino Mps appeso alle divisioni del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il destino della Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) è appeso alle divisioni del governo italiano. Lo scrive il quotidiano francese "Les Echos", spiegando che "una visione statale si oppone ad una visione liberale all'interno della coalizione al potere". Lo Stato italiano è il primo azionista di Mps con una partecipazione del 64,2 per cento. Il gruppo è sulla strada del risanamento, grazie anche al lavoro dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio. Per questo in molti si chiedono perché cedere una realtà in via di risanamento, nota il quotidiano. Secondo una fonte vicina al governo, c'è una visione "sovranista, che vuole mantenere il controllo della banca, e quella liberale che vuole accelerare la privatizzazione". (Frp)