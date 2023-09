Roma: Raucci (Carabinieri), a Tor Bella Monaca 15 piazze di spaccio ma Stato c'è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma si contano 15 piazze di spaccio. Lo ha detto il tenente colonnello Alberto Raucci, comandante dei carabinieri di Frascati, nel corso dell'operazione interforze nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. "Qui nel quartiere abbiamo una stazione dei carabinieri dove quotidianamente i cittadini si recano per i loro problemi ed esigenze e segnalazioni che poi sviluppiamo. Tor Bella Monaca, storicamente, conta diverse piazze di spaccio. Come carabinieri ne abbiamo censite 15 e negli anni abbiamo eseguito numerose operazioni nell'area. Sicuramente è una delle aree dove lo spaccio è più fiorente e dove è sempre più necessaria la presenza dello Stato, come è avvenuto qui oggi e come avviene tutti i giorni". (Rer)