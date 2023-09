Roma: Raucci (Carabinieri), controlli a Tor Bella Monaca tutelano cittadini onesti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione interforze in corso a Tor Bella Monaca a Roma per il ripristino della sicurezza e della legalità si svolge "a tutela di tutte quelle brave persone che abitano qui. Tutti i servizi interforze hanno lo scopo di incrementare la fiducia delle persone per bene che abitano in questi territori". Lo ha detto il tenente colonnello Alberto Raucci, comandante dei carabinieri di Frascati, nel corso dell'operazione interforze nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. "Nel corso delle operazioni di questa mattina - ha aggiunto - abbiamo rinvenuto alcune sostanze stupefacenti nei vani ascensori e nelle fioriere sul tetto. Anche altre forze dell'ordine hanno ottenuto analoghi risultati. E nell'area stiamo facendo altri controlli. Sono stati fatti anche controlli sulle auto e controlli in altre piazze di spaccio. Penso che ce ne saranno altre di operazioni di questo tipo. Questa è la prima di questo periodo, ma come carabinieri abbiamo eseguito già altre volte questo tipo di servizi", ha concluso Raucci. (Rer)