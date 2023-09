Roma: associazioni cittadini Trastevere, ancora violenza in Rione, aprire confronto su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Barriere parapedonali lanciate contro le porte dei palazzi per sfondare i portoni. Poi, una volta dentro gli edifici, pugni e calci alle porte, distruggendo quello che ci si trova davanti e costringendo i residenti a barricarsi nelle loro abitazioni. Le associazioni di cittadini di Trastevere - Emergenza Trastevere, Vivere Trastevere, Trastevere di Tutti, Amici di Piazza dei Ponziani - in una nota denunciano "l'ennesimo episodio di violenza incontrollata" nel Rione da parte di un gruppo di giovani e chiedono un Tavolo di confronto sul tema della sicurezza nella città di Roma. "La notte tra il 5 e il 6 settembre si è verificato l’ennesimo episodio di violenza incontrollata nel Rione Trastevere, a pochi passi dal commissariato di polizia - spiegano -. Una moltitudine di ragazzi, invitati al silenzio e allo sgombero dai residenti, imbracciando parapedonali divelti da via San Francesco a Ripa, hanno tentato di sfondare i portoni dei palazzi sulla strada. Il gruppo di teppisti è riuscito a introdursi in due di questi palazzi, raggiungendo i piani più alti e distruggendo quello che incontrava lungo la strada, e lasciando infine i cittadini in ostaggio nelle loro case. Nella stessa notte - aggiungono - altri episodi di violenza hanno riguardato Piazza San Cosimato dove, fra l’altro, è stato sradicato un albero dalla aiuola". (segue) (Rer)